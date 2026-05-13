Да ти свалят номерата и да ти вземат книжката, при положение че имаш валидна „Гражданска отговорност“, но таблетът на полицаите показва друго. Колата на потърпевшия стояла в гараж, докато той бил в чужбина и била служебно дерегистрирана. Веднага след завръщането си у нас мъжът подновил застраховката, възстановил регистрацията и спокойно карал автомобила си.

При полицейска проверка влязъл в сайта на Гаранционния фонд и показал, че има активна застраховка. Въпреки това, останал без книжка и без номера, защото системата на полицията показвала друго.

„Спряха ме на 28 април и ми казаха, че нямам застраховка. Аз обаче имам такава за цялата година. Показах стикер, показах онлайн застраховката, но въпреки това ми свалиха номера на колата, взеха ми книжката и талона. Казаха, че тяхната система показва, че нямам „Гражданска отговорност“”, коментира в ефира на „Здравей, България” потърпевшият шофьор.

Мъж остана без колата си, която се оказа препродадена пет пъти и обявена за издирване

Проверка на сайта на Гаранционния фонд по регистрационен номер показва, че към 13 май превозното средство има валидна задължителна застраховка, направена на 17 януари за срок от една година.

Коментар по случая направи адвокат Стефан Паров. „Въпросното лице, български гражданин от Великобритания, правомерно си е заплатил "Гражданската отговорност" още през януари. Би следвало автоматично да се възстанови и прекратената регистрация на моторното превозно средство на основание член 143, ал. 10 от Закона за движение по пътищата. Очевидно в тази ситуация липсва какъвто и да е синхрон и обмен на информация между Гаранционен фонд и Министерството на вътрешните работи. Това е така, тъй като в системата на МВР, след като е спян водачът, излиза, че автомобилът му е дерегистриран, макар че той си е заплатил застраховка „Гражданска отговорност”. Именно затова изпадаме в този абсурден случай, при който му отнемат свидетелството за управление за това, че автомобилът е дерегистриран. Липсва обратна връзка между Гаранционен фонд и КАТ, за да се установи, че той вече си е заплатил "Гражданската отговорност" и следва да бъде автоматично възстановена регистрацията на автомобила. В случая шофьорът няма никаква вина - вината е в институциите”, заяви той.

Повече гледайте във видеото.