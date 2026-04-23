Мъж от Габрово остана без автомобила си, който закупил законно от лизингова фирма и безпроблемно преминал през регистрация в КАТ. Причината - колата се оказала обявена за издирване. Цветан Вражилов разбрал това, когато бил спрян за рутинна проверка на ГКПП "Калотина", където станало ясно, че возилото му се издирва през Шенгенската информационна система от "Интерпол" и било иззето.

Месеци след това мъжът продължава да плаща данъци за превозното средство. Част от предишните собственици пък твърдят пред полицията, че не знаят нищо за колата, въпреки че тя е била регистрирана на тяхно име. Прокуратурата отказва да върне автомобила на последния му притежател, тъй като се оказва предмет на спор за собственост.

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без колата си, оказа се обявена за международно издирване

В "Здравей, България" Цветан разказа, че купил колата през 2013 година. Сделката е изрядна, документите - също, а автомобилът минава всички проверки в КАТ. В продължение на три години той спокойно шофира возилото, без да подозира за каквито и да било проблеми.

На "Калотина" мъжът разбрал, че превозното средство е било обявено за издирване от лизингова компания, след като първоначалният ползвател спрял да изплаща задълженията си. "Колата е препродавана пет пъти в различни градове у нас - в Пловдив, София, Стара Загора, Габрово, отново в Пловдив ... и накрая пак при мен в Габрово. И всеки път е преминавал през регистрация в КАТ без проблем", разказва Цветан.

„Пълен абсурд“: Интерпол свали кола от издирване, но полицията у нас не я връща на собственика

След изземването - въпреки че вече не притежава автомобила, мъжът продължава да плаща данъци за него. "Колата се водеше на името на майка ми. Наложи се да плати над 700 лева данък, въпреки че колата я няма. Бяха ѝ направили запор на заплатата", твърди потърпевшият.

Той отишъл в КАТ, за да отчисли колата, но му било казано, че трябва да върне номерата ѝ. "Казах, че няма как да върна регистрационните табели. Имаше казус, но въпреки всички проблеми тя беше отчислена. А сега не се знае къде е колата", заявява мъжът. И е категоричен, че 10 години не е спрял да си търси колата и ще продължи да води борбата до край.

