Новите 9 депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва. Те заемат местата на народните представители, влезли в състава на новото правителство. По закон това са следващите в кандидатската листа на политическата формация. Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато членовете на кабинета изпълняват функциите си в МС.

На мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-и МИР в парламента влиза Александра Ангелакова. Васка Милушева влиза на мястото на Гълъб Донев за времето, за което той е вицепремиер и министър на финансите.Момчил Петров ще е депутат на мястото на Александър Пулев, който е вицепремиер и министър икономиката, инвестициите и индустрията.

Кои нови депутати положиха клетва в парламента

Емине Гюлестан влиза на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи. Тефик Парафитов влиза в 52-рото Народно събрание на мястото на Димитър Стоянов, министър на обраната.

Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството. Георги Пунчев влиза в парламента на мястото на Росица Карамфилова-Благова, която е министър на околната среда и водите.

Юлиян Димитров също влиза в парламента, той заема мястото на избрания за министър на туризма Илин Димитров. Мирена Гуглева-Иванова става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Керязов.

Редактор: Станимира Шикова