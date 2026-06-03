22 години след откриването си Златната маска отново се завърна в Казанлък. Артефактът беше намерен на 19 август 2004 г. от археолога д-р Георги Китов и екипа му ТЕМП и се превърна в едно от най-значимите археологически открития в България. Маската, която впечатли научните среди по света с теглото си от 673 грама, е изложена в специална зала на Исторически музей „Искра“ в Казанлък и ще остане там до края на месец юли.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Златната маска е открита в каменен гроб заедно с уникален пръстен-печат с изображение на младеж, държащ копие. Сред находките от гробницата са още пълен комплект въоръжение, глинени предмети, сребърна чаша и други ценни артефакти, които също са експонирани в музея.

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Експонатите се съхраняват при строги мерки за сигурност. Представянето им пред публика съвпада с кулминацията на тазгодишните Празници на розата в Казанлък, които се провеждат за 123-ти път.

Снимка: Георги Манев, NOVA