Казанлък избра своята 58-ма "Царица роза" . Титлата е за 18 годишната Деница Малчева.

Тя сподели, че за нея конкурсът "Царица роза" не е просто корона, а чест и отговорност. Той е символ на красотата, традициите и духа на град Казанлък. За мен е чест, че мога да представям нашия град и българската роза с достойнство". "Нямам търпение да представя града ни по най-добрия начин", сподели още тя.

А днес на площада в град Казанлък ще бъде направено и най-голямото цвете от рози, като в средата ще бъде тя – Царица Роза.

