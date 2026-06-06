Той е лилав, фотогеничен и превзема социалните мрежи със скоростта, с която допреди няколко години го направи матча. От традиционна филипинска съставка до световен тренд с милиони гледания, какво представлява убе.

Новият хит в социалните мрежи е лилавото филипинско убе. То се добива от лилавия филипински картоф. Убе не съдържа кофеин за разлика от японската мачта.

Филипинският сладък картоф, който стана хит в кулинарията

Кадър: NOVA

Вижте рецепти, които можете да приготвите с лилавото филипинско убе.