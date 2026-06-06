Седмици преди срещата на върха на НАТО през юли съюзниците обсъждат възможността да одобрят мащабен пакет за военна помощ за Украйна в размер на 70 млрд. евро. Според информация на Politico, позоваваща се на представители, запознати с разговорите, темата ще е сред водещите на форума на лидерите на алианса в Анкара.

Предвижда се не цялата сума да представлява ново финансиране. Около 40 млрд. евро ще бъдат допълнителни ангажименти от държавите съюзници, докато останалите 30 млрд. евро ще бъдат отчетени чрез вече съществуващия европейски пакет за подкрепа на Киев на стойност 90 млрд. евро. Този подход цели да избегне двойното натоварване на страните, които едновременно участват както в НАТО, така и в Европейския съюз.

Ключова среща на НАТО в Брюксел

Идеята е част от предложение, изготвено от Германия през май. Берлин настоява за по-ясни правила при отчитането на помощта и за механизъм, който да показва по-прозрачно какъв е приносът на всяка държава.

Основната цел е след юлската среща да бъде постигнато дългосрочно споразумение, което да гарантира устойчиво финансиране за Киев и по-справедливо разпределение на разходите между съюзниците.

Очаква се въпросът да бъде сред основните теми на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли. От Алианса потвърждават, че се водят разговори за бъдещия формат на подкрепата за Украйна и за начина, по който финансовата тежест да бъде споделена между държавите членки.

Брюксел планира да предостави 90 млрд. евро на Украйна

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте предложи всяка страна членка да отделя ежегодно по 0,25% от своя брутен вътрешен продукт за подпомагане на Украйна. Идеята обаче не получи необходимата подкрепа и вниманието на съюзниците се насочи към германския вариант.

По информация на Politico преговорите все още са на начален етап, но не се изключва възможността принципно споразумение да бъде постигнато още на срещата на министрите на отбраната на НАТО.

Редактор: Цветина Петкова