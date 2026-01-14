Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разкри, че ЕС ще подкрепи Украйна с 90 милиарда евро през следващите две години. Предвижда се 60 милиарда от тях да са за подпомагане на украинската армия, предаде ДПА.

"Всички искаме мир за Украйна и затова тя трябва да бъде в силна позиция", заяви Фон дер Лайен в Брюксел, няколко седмици преди четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на руските сили. Пакетът от заеми ще осигури "стабилно и предвидимо финансиране и потвърждава непоколебимата ангажираност на Европа към сигурността, отбраната и бъдещия просперитет на Украйна", каза председателят на ЕК.

Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на Коалицията на желаещите

Две трети от средствата са предназначени за военна подкрепа. Киев е длъжен да изразходва средствата за оборудване, произведено в Украйна и Европа, но може да закупува оръжие и от други места, ако необходимото оборудване не е налично в Европа, уточни Фон дер Лайен. "С военната помощ страната може да се противопостави на Русия и в същото време да се интегрира по-тясно в отбранителната промишлена база на Европа", добави тя.

Останалите 30 милиарда евро са предназначени за подкрепа на бюджетните нужди на Киев, но са обвързани с по-нататъшни реформи в областта на демокрацията, върховенството на закона и мерките за борба срещу корупцията. Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си към присъединяване към Европейския съюз". "Те не подлежат на преговори", заяви Фон дер Лайен, като изрази надежда, че първото плащане към Киев може да бъде направено още през април, след като Европейският парламент и държавите от ЕС разгледат предложението.

Редактор: Ина Григорова