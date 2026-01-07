За края на войната в Украйна е важно, че има консолидиране на мненията в Коалицията на желаещите. Следваща стъпка е официалната позиция на САЩ. Въпросът трябва да бъде решен между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но Европа трябва да помогне, ако нападенията срещу Украйна продължават. Това каза бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Проф. Румен Кънчев, бивш зам.-министър на отбраната, сподели, че не е много обнадежден от срещите, които се провеждат между лидерите. Причината - няма яснота по ключовия въпрос – как Русия ще бъде заставена да се изтегли от Украйна. Според него резултатът от срещите между европейските лидери и Володимир Зеленски и подписването на декларации е „нулев”. Той е на мнение, че такива документи не решават проблеми, а създават илюзия.

Американски и украински представители продължават с преговорите за гаранции за Украйна

Кънчев смята, че Русия е решена да води тази война дълго време.

Шаламанов подчерта, че трябва да бъдат засилени санкциите срещу Москва, както и военният капацитет на Европа, но също така „да подобрим със съвместни усилия противоракетната и противодронната защита на градовете на Украйна”. Кънчев коментира, че Европа не иска да дава пари за оръжие и да изгради самостоятелна стратегическа идентичност, която да бъде в противовес на руската.

Шаламанов посочи, че България трябва да изготви своя отбранителна стратегия, а Кънчев допълни, че няма кой да напише такава.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова