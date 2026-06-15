Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев, посланикът на Турция Н. Пр. Мехмет Саит Уянък и посланикът на България в Турция Н. Пр. Ангел Чолаков участваха в официалната церемония по откриването на новите производствени мощности на „Алкомет“ АД.

Инвестицията е на стойност 70 млн. евро и е част от приоритетен инвестиционен проект, насочен към разширяване на производството, внедряване на нови технологии и създаване на продукти с висока добавена стойност. В резултат от реализацията му са разкрити 160 нови работни места.

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„Днешното събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт“, заяви министър-председателят. По думите му проектът има значение не само за индустриалното развитие на страната, но и за икономическите отношения между България и Турция. „Това събитие е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-икономическите отношения между България и Турция, както и на приемствеността между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика“, каза още Радев.

По време на церемонията беше подчертано и значението на инвестициите за развитието на регионите и за създаването на нови възможности за икономически растеж. Проектът е сред най-значимите индустриални инвестиции, реализирани в Шумен през последните години, и е насочен към разширяване на производството и внедряването на нови технологии.

Снимка: Община Шумен

На официалната церемония присъстваха още кметът на община Шумен Христо Христов, областният управител Георги Жеков, заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, народни представители, представители на държавната и местната власт, бизнеса и академичните среди.

Редактор: Цветина Петрова