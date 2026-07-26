Георги Гавазов е роден в края на 70-те години на миналия век и прекарва тийнейджърските си години във Варна. "Скоро си мислех, че освен, че ние се променяхме, светът около нас също се променяше", спомня си той.

Отива да учи право във София, но разбира, че това не е неговата сфера. След това заминава за Германия, където учи "Обществени и икономически комуникации" в Университета на изкуствата в Берлин.

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"Заминах с идеята, че няма да се върна. Смятах, че няма какво да правя в България. Когато отидох да живея в Германия, установих колко неща са различни - нямаше слънце достатъчно дни от годината. Една от причината да си тръгна от Берлин беше времето - бях много депресиран. Върнах се в родината си, защото знаех, че ще се чувствам по-добре", разказва Георги.

"За мен и партньорите ми е много ключова темата за смисълът. Рано или късно си задаваш въпроса "Има ли смисъл?", ако отговорът е да - продължаваш напред. Живеем един живот", смята той.

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