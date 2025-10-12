"Спомням си, че преди 10-15 години в района имаше огромно количество производители на ягоди и малини. Сега почти не са останали. Броят се на пръстите на едната ръка. Което е тъжно, защото имаме всички условия за производство на такива плодове, а няма кой да ги отглежда". Това споделя в "Да хванеш гората" Радослав Кичуков, който създава в Костенец цех за сладко и мармалад.

"Роден съм в София. Но детството ми премина в Костенец. Именно в този град завърших началното си образование, след което отидох да уча в столицата", спомня си той.

След завършване на средното си образование заминава за Швейцария, където учи финанси. Прекарва три години в Женева, след което се завръща в България.

"Мисля, че тогава изкарах стаж в голяма банка и после работих в друга фирма, която се занимаваше с външно-търговска дейност. Направих го, за да придобия достатъчно опит", заявява Радослав.

След това решава да продължи образованието си с магистърска степен и заминава за Мюнхен, Германия, където учи бизнес администрация. След като се прибира в родината, следва кратък период на адаптация. В Костенец той помага в семейния бизнес, който от 30 години е "замразяване на плодове".

Така възниква идеята "за чист продукт към крайния клиент" - българско сладко и мармалад, които се предлагат не само на вътрешния пазар, но и са за износ.

