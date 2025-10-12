-
Как „Гората.бг” събра пари, купи и дари два камиона за смет, за да пребори кризата в София
-
„Между редовете”: Разкази от преливащите контейнери за смет на София
-
Шампионско сърце: Симоне Анцани – за спорта като спасение
-
Памела Никълсън и Васко Василев: Една филмова история
-
Интерактивна карта показва контейнерите за събиране на боклук в София
-
"Близо до спорта": Николай Бухалов - олимпийският шампион, който помага за повече активни деца в Пловдив
Финансист превръща рецептите от детството в бизнес
"Спомням си, че преди 10-15 години в района имаше огромно количество производители на ягоди и малини. Сега почти не са останали. Броят се на пръстите на едната ръка. Което е тъжно, защото имаме всички условия за производство на такива плодове, а няма кой да ги отглежда". Това споделя в "Да хванеш гората" Радослав Кичуков, който създава в Костенец цех за сладко и мармалад.
"Роден съм в София. Но детството ми премина в Костенец. Именно в този град завърших началното си образование, след което отидох да уча в столицата", спомня си той.
„Да хванеш гората”: Как се отглеждат зеленчуци чрез биодинамично земеделие
След завършване на средното си образование заминава за Швейцария, където учи финанси. Прекарва три години в Женева, след което се завръща в България.
"Мисля, че тогава изкарах стаж в голяма банка и после работих в друга фирма, която се занимаваше с външно-търговска дейност. Направих го, за да придобия достатъчно опит", заявява Радослав.
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
След това решава да продължи образованието си с магистърска степен и заминава за Мюнхен, Германия, където учи бизнес администрация. След като се прибира в родината, следва кратък период на адаптация. В Костенец той помага в семейния бизнес, който от 30 години е "замразяване на плодове".
Така възниква идеята "за чист продукт към крайния клиент" - българско сладко и мармалад, които се предлагат не само на вътрешния пазар, но и са за износ.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни