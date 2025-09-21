Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Яна и Любо. И с техните три деца, които отглеждат на село.

„Да хванеш гората”: Как се отглеждат зеленчуци чрез биодинамично земеделие

Семейството нарича преместването си от София в провинцията най-доброто решение в живота си и споделя: “Едно време децата са ходели при баба и дядо на село, а сега ходят при тях в града".

Вижте историята на Яна и Любо, които откриват красивия живот на село Осоица и неговите обичаи - във видеото.