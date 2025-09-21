-
Фариял Ашраф - младата жена, която променя света на мотоциклетите в Пакистан
-
Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти
-
Паделът набира скорост в България
-
Спортни новини (21.09.2025 - обедна емисия)
-
Втори ден проблеми на големи европейски летища след кибератаката
-
„Направи дете щастливо”: Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания
Галя Щърбева ни среща с Яна и Любо
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Яна и Любо. И с техните три деца, които отглеждат на село.
„Да хванеш гората”: Как се отглеждат зеленчуци чрез биодинамично земеделие
Семейството нарича преместването си от София в провинцията най-доброто решение в живота си и споделя: “Едно време децата са ходели при баба и дядо на село, а сега ходят при тях в града".
Вижте историята на Яна и Любо, които откриват красивия живот на село Осоица и неговите обичаи - във видеото.
Последвайте ни