Галя Щърбева ни среща с Нели и Светлин
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Нели и Светлин. Тяхната страст е отглеждането на зеленчуци по стари и забравени технологии, а мисията им е да запазят различни сортове семена. Научават се на биодинамично земеделие след дълги години в австрийските Алпи, но целта винаги е била да се върнат в родината, където да приложат знанията си. А заедно с това тя открива и удоволствието от тъкането на стан, което превръща в свое хоби и занаят.
Цялата история на двамата - гледайте във видеото.Редактор: Габриела Винарова
