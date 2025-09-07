Йосиф Костов и съпругата му са последните мохикани от Странджа. Двамата имат малък семеен бизнес – произвеждат сирене, кашкавал и мляко. Гордеят се с продуктите си, защото са автентични и правени с много любов. Те често ухаят и на хиляди билки, защото животните на семейството се хранят с чиста трева.

„Имаме надежда, че нашите деца ще продължат занаята ни, ще продължат да се грижат за местността, защото трябва да имаш очи, за да видиш тази красота”, сподели Йосиф.

Той разказа, че млякото им е особено специално, защото е пасищно и е с 6% масленост.

„Продуктът е уникален и е само за ценители”, добави той.

Редактор: Дарина Методиева