„Аз съм друг човек. Конете промениха живота ми. Често сравнявам предишния си живот с този, който живея сега. Конете ме промениха изключително много - мога да го кажа категорично“, споделя Здравко Лисичков.

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Той е софиянец трето поколение. "Израснах в квартал "Редута". Любовта ми към конете започна още като дете. Когато бях на 15 години, бягах от училище, за да ходя в Киноцентъра и да наблюдавам каскадьорите. Просто стоях с часове и ги гледах как работят с конете. Никога няма да забравя поляната пред Киноцентъра - малката дървена къщичка, голямото дърво и конете. Това място беше магично за мен. Още тогава знаех, че конете ще останат част от живота ми", категоричен е той.

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По образование и професия се занимава с икономика. Имал собствена консултантска фирма. "90-те години бяха трудни, но и много интересни. Хората имаха огромно желание да работят и да развиват бизнес. Всеки търсеше възможност да инвестира, да купува машини и оборудване, да започне нещо свое. Тогава създадох първата си консултантска компания. Започнахме да изграждаме реални контакти между български и европейски фирми", разказва Лисичков.

И така един ден решава да се засели в село Скравена и да отвори конна база с детски лагери.

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