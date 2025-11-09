-
Спортни новини (09.11.2025 - обедна)
Директорът на 4 РУ за изчезването на Стефани: Причините са изключително лични
Дони Василева пред Мон Дьо: Изнасилена, предадена, но оцеляла
Майчинството в Европа: Колко дни се плащат в различните държави
Рапър възпя столичния квартал „Дружба”
Боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов – на крака при лекарите, за да им благодарят
Вижте историята на Драгомир, който отвори своя винарна
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Драгомир. Той работи дълги години като търговски директор на голяма компания. След раждането на втората му дъщеря, у него се появява желанието да остави нещо смислено и с добавена стойност след себе си. Така се появава лозето, което впоследствие надгражда с винарна, близо до Варна.
„Да хванеш гората”: Маркетинг и IT специалисти стават земеделци в село Ялово (ВИДЕО)
Не залага на утвърдените и модерни сортове, а решава да възвърне блясъка на Димят, който е бил гордостта на региона. Рискува сигурната позиция, за да стъпи с двата крака на полето. Не и без помощта на приятел, който застава зад него в новото начинание.
Цялата историята на семействата на Драгомир и Свежен гледайте във видеото.
