Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Драгомир. Той работи дълги години като търговски директор на голяма компания. След раждането на втората му дъщеря, у него се появява желанието да остави нещо смислено и с добавена стойност след себе си. Така се появава лозето, което впоследствие надгражда с винарна, близо до Варна.

Не залага на утвърдените и модерни сортове, а решава да възвърне блясъка на Димят, който е бил гордостта на региона. Рискува сигурната позиция, за да стъпи с двата крака на полето. Не и без помощта на приятел, който застава зад него в новото начинание.

