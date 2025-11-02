"Захващайки се с лешниковата градина, се научихме на търпение. Трябват постоянни усилия през цялата година — следващата година пак, по-следващата пак. И за да прави човек това, трябва да го харесва, за да го прави пълноценно". Това споделя в "Да хванеш гората" Калоян Гичев, който изоставя живота в града, за да се отдаде на земеделие в село Ялово.

"Това търпение, което придобихме благодарение на нашите дейности, много ни е помогнало и за другите ни занимания. Аз, като учител, много се възползвам от тези дарове, които природата ми дава. Това желание човек да живее естествено, да се чувства добре и да прави нещо градивно, е много силно и привлича все повече хора към такъв тип дейност и начин на живот", твърди съпругата му Велина Ортакчийска.

Тя е родена в Карлово. Живяла е там много малко. След това родителите ѝ се местят в Чирпан, където завършва гимназия. "После учих в Пловдив — завърших "Българска филология", а след това отидох да работя в София. Там работих в дигиталния бизнес девет години и едва след това преминах към новата си дейност — да бъда учител", разказва Велина.

Калоян е роден в София. "Но духом съм от Жеравна, защото това е селото, в което съм прекарвал летата си. След това учих "Физика" и "Философия", а после с един мой съученик започнахме да правим сайтове и софтуер", заяви той.

С Велина се запознават в София на семинар за здравословно хранене. "Имаме сходни интереси — как да се храним здравословно, да избираме качествени продукти и как съдбата ни среща чрез това", спомня си тя.

"Когато се запознахме и преди да се преместим тук, Велина вече беше преминала трансформация и беше станала учител. А ние с моя съдружник по сайтовете и софтуера, бяхме спрели с офиса, но поддържахме клиенти. По това време аз започнах да правя един сайт, в който качвах рецепти и видеа, снимах здравословни рецепти. И така постепенно все повече започнахме да развиваме това желание за здравословно хранене и здравословен начин на живот", твърди Калоян.

Малко след това те решават да се преместят на село и да се заемат с лешниковата градина.

