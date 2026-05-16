Зов за помощ! Следва история, която ви показахме преди пет години, но вече с нов прочит. Васко от русенското Ново село, е на път да завърши висшето си образование, въпреки че е прикован в инвалидна количка. За да се справя с ежедневието си сам му е нужна финансова помощ за операции в Турция.

Прикован в инвалидна количка от четиригодишен, с множество тежки диагнози, 25-годишният Васил Иванов преодолява редица предизвикателства. Не само успешно завършва средното си образование, но и изучава Компютърни системи и технологии в Русенския университет. Прекъснал е временно, заради влошено здравословно състояние.

Преди пет години ви разказахме как момчето, придружавано от майка си, посещава лекции. Независимо от трудностите е убеден, че ще успее да се дипломира, дори замислил тема за дипломната си работа. "Мисля да направя видеоигра, в момента я кодирам", споделя той. А след като завърши университета би иска да се занимава със създаване на истории за игри. За да реализира мечтата си, момчето трябва да продължи с лечението си.

Васил е роден с катаракта, по-късно лекарите установили и невропатия. През годините претърпял редица операции на крайниците. Консултация със специалист в турска клиника дала надежда, че може да стъпи на крака

Ивелина Иванова, майката на Васко, казва, че трябва да се направи операция за гръбначния стълб, за да може да сяда. След това трябва да се направи операция на ръцете, за да се изправят. А също така и на очите.

И въпреки скромното ежедневие, което споделят майка и син, парите не достигат, за да се плати на турската клиника и биха се радвали на подкрепа. Ивелина посочва колко пари са нужни за операциите: за гръбначния стълб - 35 000 евро, за ръцете - 16 000 евро, за операциите на очите - 24 000 евро.

Надеждата на майка и син е един ден момчето да може да работи и да се грижи за себе си, а не да разчита на социална подкрепа.

Ако искате да помогнете на Васил да се справи с болестта и да се върне при децата си, може да го направите така:

IBAN BG86 BPBI 7921 4046 3276 01

Васил Ивелинов Иванов

DMS VASIL 17 777

Помощ за Васко