Регионалният министър Иван Шишков заяви, че във Варна е налице дългогодишно натрупване на строителни и административни нарушения, които по думите му са резултат от действия и бездействие както при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев, така и при предишния - Иван Портних. По думите му процесът е започнал през 2023 г. без реална реакция от контролните органи.

“Наблюдаваме наслагване на незаконно съдържание - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и последващо допускане на изменения в подробни устройствени планове през 2025 г.”, коментира Шишков пред журналисти. Той подчертава, че въпреки започнали граждански жалби институциите не са реагирали адекватно, а в редица случаи дори са допуснали продължаване на строителните процеси.

Предстои проверка във ВиК-Варна заради „Баба Алино”

"Има натрупани пропуски в работата на кадастъра, ВиК сектора и РИОСВ. Нито една институция от нито едно министерство, ведомство или община не е искала да работи по казуса както трябва. Това е системно институционално бездействие", коментира Шишков.

Регионалният министър заяви, че ще сезира компетентните органи за действията на длъжностни лица, но категоричните правомощия за събарянето на незаконните постройки и общинските уволнения са в правомощията на градоначалника на Варна, с когото той е провел разговор.

По отношение на бъдещето на незаконното селище край Баба Алино Шишков коментира, че крайното решение за това дали ще бъдат съборени сградите отново е на Благомир Коцев. Според министъра една от сградите е обитаема в момента, но тя е издадена преди началото на строежа на незаконните 104 постройки. За нея има издадени разрешителни за строеж, следователно обитателите няма да бъдат засегнати.

"Възможно е мащабите да се окажат по-големи, но трябва да имаме търпение да приключи разследването", заключи Шишков.

Редактор: Ралица Атанасова