В застой ли е държавата? Според проучване на агенция „Тренд” над половината от българите смятат, че държавата буксува. А една трета гледат с оптимизъм към развитието през следващите 2 десетилетия. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” политологът Ирина Шекерова, предприемачът Александър Иванов и икономистът Георги Вулджев.

Втората тема в предаването: Нагледен пример за бездушието на институциите. 12-сет годишно дете, с тежко сърдечно заболяване живее в крайно мизерни условя във Варна. От години близките на Ани се опитват да получат социално жилище. Вместо да това, се борят с течовете и мухъла в къща под наем, липсващите баня и тоалетна и преди всичко - с влошеното здраве на детето.

Редактор: Ина Григорова