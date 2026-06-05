Четири изтребителя на италианските военновъздушни сили пристигнаха в Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната. Те ще участват в мисия по засилена охрана на въздушното пространство под командването на НАТО.

Самолетите кацнаха в сряда в 57-а авиобаза "Михаил Когълничану" в окръг Констанца. Заедно с тях в страната пристигна и контингент от около 180 военнослужещи, включително пилоти и технически персонал.

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През следващите два месеца италианският отряд ще изпълнява съвместни задачи с румънските военновъздушни сили в рамките на мисията за усилена охрана на въздушното пространство на Алианса. Разполагането на изтребителите е част от мерките на НАТО за укрепване на сигурността по източния фланг и гарантиране на бърза реакция при евентуални нарушения на въздушното пространство.

Редактор: Ивайла Маринова