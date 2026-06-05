Окръжната прокуратура в София повдигна обвинения на трима души по разследване за производство и вкарване в обращение на фалшиви парични знаци, пише БТА.

По-рано тази седмица в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обращение три подправени банкноти с номинал 20 евро. По същото време в един от търговските обекти е бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

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Установено е, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци. При претърсване са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински банкноти.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянния им арест. Третият е освободен срещу парична гаранция заради тежко здравословно състояние. И тримата са многократно осъждани.

Редактор: Ралица Атанасова