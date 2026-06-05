Пункт за безплатно събиране на опасни отпадъци организира Столична община пред Инспектората. По негови данни над 400 000 тона боклук се оползотворяват годишно.

От Инспектората напомнят, че опасните отпадъци от домакинствата са живак, живакосъдържащи уреди, лакове и бои, домакински препарати и химикали, замърсени опаковки, както и стари лекарства.

Над 10 кг фасове събрани около „Свети Александър Невски“ по време на акция

Санкцията за изхвърляне на опасни отпадъци или изгаряне започва от над 5 000 евро и може да стигне над 25 000 евро.

Редактор: Ина Григорова