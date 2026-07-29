Снимка: БГНЕС, архив
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Ще има и нови линии, обяви заместник кметът Виктор Чаушев
До 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за подвижния състав на градския транспорт в София и за удължаването на метрото. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Парите ще дойдат по оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027” и Фонда за справедлив преход.
Ще бъдат закупени още 20 нови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса, каза Виктор Чаушев, заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност”. Ще има нови линии.
„Общината ще допълни финансирането. Предстои обявяването на обществено обсъждане за поемането на заем за нови превозни средства и ремонт на пътна инфраструктура”, каза Чаушев.
Предвидена е и голяма инвестиция за 200 автобуса.
Очаква се всичко това да излезе около 367 милиона евро за инфраструктура и обществен транспорт. Инвестициите трябва да бъдат реализирани до 2030 г. , каза Чаушев.Редактор: Ина Григорова
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