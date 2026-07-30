Снимка: Петър Петров, NOVA
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Военен самолет беше забелязан в ранния следобед на гражданското летище във Варна, привличайки вниманието на пътници и посетители с необичайната си поява. След кацането машината беше паркирана на перона.
По външни белези летателният апарат наподобяваше въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина.
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Снимка: Петър Петров, NOVA
От летищния оператор заявиха, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати. Към момента от Министерството на отбраната няма официална информация относно самолета, неговия тип, принадлежност или причината за кацането му на летището във Варна.
Очаква се при наличие на официална информация от компетентните институции подробности за случая да бъдат оповестени.
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