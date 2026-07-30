Съветът на ЕС съобщи, че въвежда допълнителни изисквания за отпускането на средства за Украйна. Отбелязва се, че тези условия засягат осигуряването на 8,3 млрд. евро тази година.

Условията са свързани с предприемането на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, и са предложени от Европейската комисия, се уточнява в съобщението. Украйна ще трябва да изпълни тези условия, преди да получи следващите преводи от ЕС.

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През 2024 г. Съюзът реши да предостави до 2027 г. над 50 милиарда евро на Киев – безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на възстановяването на страната. Досега по този механизъм са били изплатени 6 млрд. евро, осигурени са 1,89 млрд. евро предварително финансиране и са били направени седем превода на обща стойност близо 22 милиарда евро, се пояснява в съобщението.

Редактор: Цветина Петрова