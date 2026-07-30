Пореден тежък инцидент с тротинетка. Този път случаят е от Разград. 13-годишно дете е в тежко състояние след падане от електрическо превозно средство, което било управлявано от 14-годишно момче.

Раненото дете беше транспортирано още в нощта на инцидента в болница „Света Анна“ във Варна. Претърпяло е спешна неврохирургична операция. В момента е в реанимация. Контактно е, но не помни случилото се - спомените му стигат само до момента преди падането. 14-годишното момче е в сравнително добро състояние и е получило само охлузвания.

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"Този неприятен инцидент се случва на 28 юли вечерта, около 21:40 часа. При разговора с момчето, което управлявало тротинетката, то не успя да обясни как точно е станал инцидентът. Помни единствено падането, но не и какво е довело до него", каза в ефира на "Здравей, България" началник сектор "Пътна полиция" - Разград Теодор Тодоров.

По думите му към момента не може да бъде установена нито скоростта на движение, нито точната причина за загубата на контрол. "Тротинетката не е собственост на нито едно от двете деца. Тя е взета от приятел на 14-годишното момче. Преди това собственикът го е предупредил, че предната гума е мека и трябва да карат внимателно. Родителите и на двете деца категорично не са знаели, че те ще използват електрическата тротинетка", посочи Тодоров.

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Той обясни, че контролът се осъществява ежедневно от служители на Областната дирекция на МВР-Разград. От началото на годината са проведени две специализирани полицейски операции. Санкционирани са над 130 водачи на електрически тротинетки за различни нарушения - движение по площади, управление през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, както и управление без защитна каска. Тези правила са разписани в чл. 80а от Закона за движението по пътищата.

Кметът на Разград Добрин Добрев обясни, че има общинска наредба, която допълва възможностите, предвидени в Закона за движението по пътищата. "В нея сме определили максимална скорост от 25 км/ч и сме забранили движението на електрически тротинетки по площади, паркове, градини, детски площадки, тротоари и всички зони, предназначени основно за пешеходци", заяви градоначалникът.

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Той припомни, че тротинетките нямат регистрационни номера или стикери - нещо, което трябва да се въведе на национално ниво, за да има механизъм за идентификация. Това значително ще улесни както органите на реда, така и общинските инспектори при установяване на нарушения.

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