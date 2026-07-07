16-годишен младеж пострада тежко и първоначално е бил с опасност за живота след падане от тротинетка в Добрич. По първоначални данни са се сблъскали две електрически превозни средства на алея в градския парк „Свети Георги”, където карането им е забранено. Пострадалото момче не носело предпазна каска. То е със счупен череп и травми по тялото.

Сигнал за инцидента е постъпил в полицията в събота вечерта. „Момчето е транспортирано в болницата в Добрич, а по-късно е преместено в УМБАЛ „Света Марина” във Варна”, каза говорителят на Областната дирекция на МВР - Добрич Стоян Стоянов.

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Разследването по случая продължава, тъй като младежът е бил в безсъзнание и все още не е разпитан. По думите на Стоянов първоначалната информация е, че две тротинетки са се движили една зад друга, но това все още не е потвърдено.

От местната администрация коментират, че общинската наредба за индивидуалните електрически превозни средства е съобразена със Закона за движение по пътищата. Секретарят на Община Добрич Калина Георгиева уточни, че в централната градска част няма право да се преминава с тях. „В парк „Свети Георги” имат право да се движат само по велоалеите. Освен че това е упоменато в наредбата, има и около 20 табели, които да напомнят, че това е пешеходна зона. Там превозните средства трябва да бъдат бутани”, категорична бе тя.

Въпреки ограниченията, Общинската полиция редовно получава сигнали за нарушения. Георгиева отчете, че от началото на годината глобените са около 90, 10 от тях - за липса на каски, а други 12 - защото не са имали навършени 16 години. „Общинската полиция е на терен постоянно, както и охранителните фирми, но отговорността за това непълнолетни да управляват ЕПС е на родителите”, напомни секретарят на общината.

Само преди ден в града приключи и специализирана полицейска акция, насочена към водачите на електрически тротинетки и пешеходците. Стоян Стоянов съобщи, че са санкционирани 23-ма водачи, както и 9 пешеходци, извършили нарушения на Закона за движение по пътищата. „Основните нарушения, които се допускат в град Добрич, това е управлението им в ЦГЧ, където е забранено неизползването на обезопасителна каска и неизползването на сигнална жилетка. А възрастовата граница е от 14 до 18-20 години”, обобщи той.

От началото на 2026 г. в област Добрич са глобени около 300 водачи на електрически тротинетки, което е пет пъти повече в сравнение с предходната година.

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Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Мария Барабашка