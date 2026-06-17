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Как се е стигнало до инцидента
26-годишна жена пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Тежкият инцидент е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“. По първоначални данни електрическата тротинетка се движела по обозначената велоалея, когато пешеходката навлязла в трасето и последвал удар. Младата жена получила травма на главата и била настанена в болница. Вече е в стабилно състояние, съобщиха от болничното заведение.
През последните седмици се извършва засилен контрол от страна на полицията по пешеходните зони и се следи за управление на велосипеди и тротинетки на местата, където е забранено. Само за седмица са установени 110 нарушители.
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„Инцидентите са доказателство за това, че правилата отново не се спазват. За съжаление, ще се наложи да дойде момент, в който да се вземат крайни рестриктивни мерки, защото инцидентите с високо застрашаващ характер не спират. Ако има предложение за забрана на тротинетки, аз ще го подкрепя. Такива мерки са взети в Прага и Париж”, каза общинският съветник в Бургас и неврохирург в УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров.
Той подчерта, че при управление на тротинетка, е изключително важно да се носи каска и именно заради това тя е задължителен елемент. Тодоров настоя за по-строг контрол от страна на родителите, защото, по негови данни, повечето инциденти с тротинетки са предизвикани от деца.
Зрител на NOVA изпрати сигнал в „Моята новина” за младеж с тротинетка, който минава на червено със 75 км/час на главна улица в Бургас, по тъмно, без каска.
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