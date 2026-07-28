На фона на зачестилите инциденти с електрически тротинетки полицията и общините обединяват сили за по-строг контрол. Според представители на местната власт последните промени в Закона за движение по пътищата разширяват отговорностите на общините, но същевременно поставят въпроси, свързани с регистрацията и необходимостта от по-ясна нормативна уредба.

Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов коментира, че тротинетките имат важна роля за градската мобилност и не трябва да бъдат възприемани единствено през призмата на инцидентите.

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„Тротинетките са създадени за градска мобилност. Те са изключително екологичен начин за транспортиране на хората на малки разстояния. Не трябва да забравяме статистиките, според които има бавен спад на инцидентите при използването им. Това не се наблюдава при нито един друг вид транспорт“, заяви той.

По думите му основният проблем е свързан с неправилното използване на електрическите тротинетки, особено от деца. „Инцидентите, които виждаме с деца, показват, че родителите не трябва да позволяват на децата си да се придвижват с тротинетки до 18-годишна възраст. Ние тепърва ще искаме промени в закона, които да променят възрастта за управление от 16 на 18 години, за да можем да предотвратим инциденти с най-уязвимите“, каза Стоицов.

Според него децата често нямат необходимите знания и реакция, за да се движат безопасно в градска среда. Стоицов посочи и друг проблем - закупуване на значително по-мощни модели тротинетки от родителите.

От организацията настояват за повече контрол и по-добра информираност сред водачите. „Нашата асоциация се опитва да покаже, че чрез контрол можем да намалим инцидентите и да повишим информираността сред шофьорите“, заяви Стоицов. По думите му електрическите тротинетки могат да бъдат част от решението за проблемите с трафика и замърсяването на въздуха в градовете. Редица европейски градове вече активно инвестират в екологичен транспорт, докато България все още изостава.

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Сред възможните решения за спад на инцидентите той вижда и по-строга идентификация при използването на тротинетки под наем. „Мисля, че е дошло времето за използване на лични карти при верификация при управление на тротинетки под наем. Децата често създават предпоставки за създаване на пътнотранспортни произшествия“, заяви той.

В заключение Стоицов призова родителите да бъдат по-отговорни. „Преди всичко деца под 16 години не трябва да се качват на превозно средство, каквото и да е то. Родителите трябва да запомнят, че децата не познават закона и нямат рефлексите на един възрастен“, каза председателят на Българската асоциация за електромобилност.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов