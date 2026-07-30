Какви са условията в детските лагери по морето? В района на Бургас започна поредната проверка на Министерството на туризма, съвместно с Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Регионалните здравни инспекции и органите на МВР. Вече повече от месец институциите проверяват при какви условия се настаняват децата, каква храна ядат, спазват ли се здравните изисквания и туристическото законодателство, така че да се гарантира безопасността на децата.

БАБХ преустанови дейността на кухненския блок в хотел в Равда, в който се организира храненето на деца и възрастни, след като бяха установени сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните, съобщават от пресцентъра на агенцията. При инспекцията са установени храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикетировка, идентификационна маркировка и документи за произход, готова храна без отбелязани дата и час на приготвяне, неспазен температурен режим на съхранение на хранителни продукти, много лошо хигиенно състояние на кухненския блок, съвместно съхранение на различни групи храни, продукти без етикет на български език и наличие на множество инсекти в кухненския блок и търговската зала. Тези нарушения не позволяват да бъде гарантирана безопасността на храната, предназначена за консумация от потребителите.

В резултат на констатираните несъответствия БАБХ издаде заповед за преустановяване дейността на кухненския блок. Работата му може да бъде възстановена едва след като всички нарушения бъдат отстранени и последваща проверка потвърди, че обектът отговаря на всички нормативни изисквания за безопасност на храните.

"От 19 обекта, които сме проверили - места за настаняване на деца от различен характер,има около 11 нарушения, които предизвикват още проверки. Има и един обект, който е затворен заради потресаващите условия в него. Имаше извадени контакти от стената със стърчащи жици, перилата на балконите бяха прогнили, а металните конструкции бяха силно корозирали. Говорим за липса на каквато и да е поддръжка". Това заяви в "Здравей, България" директорът на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" към Министерството на туризма Иван Виделов.

По повод 1 юни: КЗП с проверки за безопасността на детските площадки и атракционите

По думите му всяка една проверка предизвиква други проверки, защото в процеса по настаняването на децата има много участници - като се започне от транспорта, който ги довежда и отвежда, цялото осигуряване в обекта, туроператорските фирми, храната, кетъринга и така нататък.

Директорът на БАБХ-Добрич доктор Стелияна Генчева заяви, че от 29 юни досега затворени обекти няма. "Освен 19-те проверки, които направихме съвместно с колегите, извършихме още 40 проверки на обекти, в които са настанени и се изхранват деца. Туроператорите са задължени да информират Българската агенция по безопасност на храните, когато настаняват такива групи. Те предварително уведомяват за деня и мястото на настаняване. Така ние от Агенцията по безопасност на храните приоритетно насочваме ресурса към проверка на тези обекти", обясни тя.

И подчерта, че към момента има четири нарушения и са дадени четири предписания. "Това са по-леки нарушения, свързани с материално-техническата база и сградния фонд. Нямаме сериозни нарушения, включително и по отношение на храната", изтъкна Генчева.

След проверка на БАБХ: Над 3,3 тона храни ще бъдат унищожени в Бургаско

Главният експерт в КЗП-Бургас Кристина Касабова подчерта, че колегите ѝ са констатирали четири нарушения. "Най-фрапиращото е, че проверявахме туристически обект с невалидно удостоверение за категоризация. Установихме също, че в друга туристическа хижа, в която се провеждат детски лагери, обектът не отговаря на определената категория. Има нарушения на Наредба № 1 от 2015 г. - не са изпълнени минималните критерии за обслужване, оборудване и обзавеждане съгласно изискванията на наредбата", обясни тя.

За всички констатирани нарушения са съставени актове, които вече са връчени. "Имаме и едно установено нарушение по Закона за въвеждане на еврото, по което предстои връчване на акт. Установихме също, че цените на нощувките не са обозначени едновременно в лева и евро", допълни Касабова.

НАП и Агенция „Митници“ изненадаха търговците с внезапни съвместни проверки в Бургас

Експертите изтъкнаха, че целта на проверките е предимно превантивна. "Не целим да затваряме обекти или да наказваме някого. Целта е собствениците да знаят, че са под постоянен мониторинг и наблюдение и сами да се контролират. Когато обаче има рецидив, тогава вече няма компромиси", категоричен е Виделов.

Повече по темата гледайте във видеото.