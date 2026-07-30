Задържаните за престъпления, свързани с незаконното превеждане през границата и нелегалното пребиваване или преминаване през страната, са се увеличили значително през юни. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР. За периода 1-30 юни са задържани 188 души при 81 през май, образувани са 79 нови досъдебни производства, а в цялата страна са проведени 404 специализирани полицейски операции.

Данните показват и ръст при разследванията за престъпления, свързани с наркотици. През юни са образувани 1003 досъдебни производства при 985 месец по-рано, а задържаните са 1152 при 1088 през май. Разкритите нарколаборатории и площи за отглеждане на наркотици са 23 - почти три пъти повече от предходния месец. Иззети са над два тона марихуана, повече от 4 кг амфетамин, над 3 кг метамфетамин, както и други наркотични вещества и прекурсори.

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Сред най-мащабните операции е акция на ГДБОП и Агенция „Митници“, проведена в шест области, при която на ГКПП „Русе - Дунав мост“ са открити и иззети 450 кг марихуана от български товарен автомобил. В близост са задържани трима заподозрени - двама български граждани и един гражданин на Хондурас. При друга операция край петричкото село Кладенци полицаи откриват незаконна оранжерия с 514 растения канабис с общо тегло близо 275 кг. През юни са влезли в сила и 432 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, както и 101 за каналджийство и незаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната.