След като в сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгумер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.

Заловиха 35 тона масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба (ВИДЕО+СНИМКИ)

Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.

„От кадрите се вижда, че всички палети са пакетирани и стречовани, а не са в насипно състояние. Поне според информацията, с която разполагаме към момента, това е така“, заяви на брифинг началникът на сектор „Икономическа полиция“ в СДВР Милен Христов.

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Редактор: Станимира Шикова