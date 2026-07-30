Снимка: Иван Кънчев, NOVA
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Продуктите бяха открити в склад край Подгумер
След като в сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгумер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.
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Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
„От кадрите се вижда, че всички палети са пакетирани и стречовани, а не са в насипно състояние. Поне според информацията, с която разполагаме към момента, това е така“, заяви на брифинг началникът на сектор „Икономическа полиция“ в СДВР Милен Христов.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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