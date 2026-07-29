Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР проведе специализирана операция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация. Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за човешка употреба месо. Заловени са и 16 тона масло с неизяснен произход, заявиха от СДВР.

В хладилните камери, където са съхранявани негодните храни, температурата е -18 градуса. Всичко, което е открито в тях, е на стойност около 80 000 евро по цени на едро. В хладилните камери по данни на полицията има и продукти, които се съхраняват, за да стигнат до потребителите в магазините.

"Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, съвместно със служители от отдел „Икономическа полиция“, проведоха специализирана полицейска операция на територията на квартал "Гниляне" в Нови Искър, Софийско. Операцията е във връзка с получен оперативен сигнал за съхранение и разпространение на хранителни стоки с недоказан произход". Това заяви на брифинг началникът на сектор „Икономическа полиция” в СДВР Милен Христов.

Над 70 тона пилешко месо без документи и с неясен произход са открити в цех и два склада в София

По думите му в хода на операцията в складовата база били установени общо 35 тона хранителни продукти с недоказан произход към настоящия момент. "От тях 19 тона представляват пилешко месо. Върху кашоните с пилешкото месо следва да има етикет, който да удостоверява, че продуктът е предназначен за употреба от животни и е негоден за човешка консумация. Такъв етикет липсва", уточни той.

Останалите над 16 тона храни са краве масло. "И при този продукт върху кашоните следва да има етикет, съдържащ информация, включително за срока на годност. Такъв етикет също не е наличен", обясни Христов.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Представителите на дружествата - юридическите лица, които следва да удостоверят с документи произхода на въпросните продукти, не са съдействали и не са представили никакви оригинални или други документи, доказващи техния произход. "За съдействие бяха привлечени и служители на Областната дирекция по безопасност на храните. Те са възбранили установените количества до изясняване на техния произход и предприемане на последващите действия, съгласно законовите им правомощия", заяви той.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

По думите му "няма пилешко месо от количеството, което сме установили, което да е тръгнало към търговската мрежа". "Не можем да сме на 100 процента сигурни, но следим случая от известно време и наблюдаваме как ще се извърши доставката. Месото е с произход Бразилия, което е видно от установените един или два етикета. За маслото имаме противоречива информация. Производител е Дания, доставено е от Нидерландия, а търговецът е белгиец. Нямаме обаче никакви оригинални документи за това как е достигнало до територията на България", подчерта Христов.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Той изтъкна, че фирмата, която съхранява възбранените храни в склада, е регистрирана като извършваща дейност за търговия с храни за животни.

В "Интервюто в Новините на NOVA" Христов подчерта, че към настоящият момент управителят на фирмата, внесла у нас продуктите, "не бил в София". "Това е честа реакция. Управителите казват,че не могат да съдействат веднага с документи, тъй като са извън София. Пътуват. Имаме уговорка да се явят в четвъртък в Областната дирекция на БАБХ", обясни началникът на сектор „Икономическа полиция” в СДВР.

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