Над 70 тона пилешко месо без документи и с неясен произход са открити в цех и два склада в София. Това е станало при съвместни действия на СДВР, БАБХ и НАП, проведени под ръководството на СГП. До акцията се е стигнало след сигнал за данъчни измами.

Заместник градският прокурор Десислава Петрова обясни, че е проверен един цех и две складови помещения на дружеството.

„В цеха има 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен произходът му. В единия склад е имало 26 тона месо, във втория – още се изяснява. Изискани са документи, които дружеството не предоставя”, заяви Петрова.

Помещенията са запечатани и няма опасност, до изясняването на произхода му, месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Петрова.

Директорът на СДВР Любомир Николов заяви, че се извършват проверки в няколко търговски обекта.

„Служителите на БАБХ установиха нередности при съхранението и транжирната обработка на месото. Въз основа на това обектът ще бъде запечатан до привеждането му в годност за извършване на този тип дейност. Към настоящия момент извършваме проверка в известна столична борса, на територията на която са установени два огромни склада. Все още не можем да дадем точната бройка на установените месни продукти в тях, но в единия са открити количества над 26 тона месо”, каза Николов.

„Очакваме в близките дни, чрез съдействието на въпросните институции, да получим наличната документация, която към момента не ни беше предоставена, за да можем в цялост да докладваме съответните данни в градската прокуратура”, заяви Николов.

Няма задържани.