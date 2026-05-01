Задържан е 20-годишен мъж, проникнал в апартамент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Малко преди 19:00 часа в петък в дежурната част на Районното управление е получен сигнал за мъж, който прониква през тераса в апартамент на първия етаж на жилищен блок в квартал „Даме Груев“.

Към мястото незабавно е насочен най-близкият полицейски екип, а впоследствие и още три патрула. При пристигането си служителите установяват, че в жилището се намира мъж, който не е от живущите там. По първоначални данни той е насочил към тях оръжие, за което се предполага, че е газово, съобщава кореспондентът на БТА в Сливен Сабина Стефанова.

Мъжът е обезвреден и задържан, след което е отведен в Областната дирекция на МВР. Установена е самоличността му - 20-годишен криминално проявен жител на Сливен, известен на полицията за квалифицирани кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

