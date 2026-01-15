Задържаха двама мъже след обир в София, непосредствено след извършване на домова кражба. Двамата са известни на кполицията с прякорите си Бръмбара и Ширката. Специализираната полицейска операция е проведена в ж.к. „Младост“ от сектор „Кражби“ към СДВР.

Задържаните мъже са на възраст около 40 и 50 години и са били обект на разследване в продължение на близо два месеца. смята се, че са действали изключително организирано, като са използвали специализирани инструменти и заготовки за отключване на врати.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Според полицията изборът на апартамента в днешния случай бил „въпрос на късмет“. Крадците обикаляли и наблюдавали блока, докато се уверят, че в конкретното жилище няма никой, след което пристъпили към действие.

При обиска след задържането е открита значителна сума пари. Макар по оперативна информация групата да се е специализирала и в кражбата на златни накити, при този удар такива не са намерени. сочените за извършители са задържани около 09:20 ч. сутринта, веднага след като излезли от входа на обрания блок.

„Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби от жилища“, обясни Иван Райчев, който е началник на Сектор "Кражби" в СДВР.

Благодарение на работата на столичната полиция и районните управления, домовите кражби на територията на столицата са намалели с около 25%.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Срещу двамата мъже е образувано досъдебно производство. Те са задържани за 24 часа.

Редактор: Мария Барабашка