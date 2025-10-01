Трима граждани на Грузия са задържани и обвинени за извършени домови кражби на територията на столицата. Това съобщи на брифинг прокурор Иван Димитров от Софийската районна прокуратура.

До момента са събрани доказателства за пет престъпления, извършени в два района на София. Кражбите били извършвани в апартаменти както през деня, така и през нощта, в периода от май до септември тази година, обясни прокурор Димитров.

При претърсване в стая в хостел, обитавана от обвиняемите, са намерени и иззети част от инкриминираните вещи – златни и сребърни накити, парични средства в левове и евро, както и технически средства за отключване на касови и секретни брави. Иззети са също ръкавици и шапки, използвани при извършването на престъпленията, обясни прокурорът.

По думите на зам.-началника Пето Районно управление - СДВР комисар Илия Кузманов и тримата са „много сериозни престъпници, професионално подготвени“, които сменяли местоживеенето си ежемесечно, както и районите, в които действали. Според него кражбите са били извършвани за не повече от пет минути, след предварително наблюдение на адресите.

Стойността на отнетите вещи от вече установените случаи надхвърля 20 000 лева, като сумата може да нарасне след експертизи на иззетите накити. Разследването продължава и се очаква да бъдат установени и други престъпления, извършени от задържаните.

Прокурор Иван Димитров посочи, че за извършените деяния законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до десет години.

Редактор: Цветина Петкова