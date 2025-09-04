Жители на варненското село Войводино се оплакват от системни кражби от домовете им. От къщите са били откраднати най-различни вещи - от детски колички и походни легла, до буркани със зимнина. Крадците са посягали и на самите къщи, тъй като собствениците на имотите са сигнализирали за откраднати входни врати и дограма.

Илка Петрова споделя, че кражби в селото има от няколко години. Тя смята, че извършители са нейни съседи, които е приемала в дома си и дори са се забавлявали заедно. Но с времето започнала да забелязва липсващи вещи. "От моя имот са взети караокета, DVD плейъри, чукове, инструменти, месомелачка, походно легло, детска количка, дори посуда... като цяло много неща", обясни тя.

По думите ѝ част от заподозрените за кражбите са построили своя къща с отнетите неправомерно материали, а сигнали са били подавали нееднократно. Полицията е образувала преписки, като малка част от вещите са били върнати.

Костадин Димитров разказва, че от неговия дом липсват земеделски инструменти. По думите му кражби от имота му са извършвани неколкократно.

Кметът на Войводино Сафие Хайриева посочи, че кражбите не са причинили огромни материални щети. "Необитаемите къщи са обект на набези, като за тях са подавани сигнали и до мен, а аз съм ги предавала на полицията. Доколкото знам лицето, което е заподозряно, се казва Азис, той дори реже дървета по дворовете. Мъжът е от 7-8 години в селото, но след смъртта на баща си се озлоби. Предстои да бъдат поставени камери на входа и изхода на населеното място", съобщи тя.

