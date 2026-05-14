Окръжната прокуратура в Монтана съобщи, че е образувано досъдебно производство за умишлено убийство след побой. Сигналът е постъпил от полицията в града. За случая NOVA съобщи вчера.

По случая се извършват разследващи действия - направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, прегледани са записи от камери в района, както и са извършени претърсвания и изземвания от автомобил и имот.

Пребиха до смърт мъж в Монтана, един от извършителите се издирва

По първоначални данни скандал е възникнал в квартал „Кошарник“ в Монтана, където 47-годишен мъж и трима други - на 22, 42 и 48 години са влезли в спор. Ситуацията е ескалирала във физическа саморазправа, при която 47-годишният е починал.

Извършва се аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Тримата участници в конфликта са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разследването продължава под надзора на прокуратурата в Монтана.

