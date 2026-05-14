Снимка: БТА
Русия е изпратила над 1500 дрона срещу Украйна през последното денонощие. Това обяви президентът Володимир Зеленски, след последните удари срещу Киев, Одеса и други украински градове през тази нощ. При масираната руска атака срещу жилищни райони в Украйна освен с дронове са използвани и балистични ракети.
При атаката има жертви. Ранените са най-малко 16, предаде "Укринформ", позовавайки се на съобщение в приложението Telegram на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.
В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента текат спасителни операции, като под отломките са извадени две тела.
Руска атака с дронове по жилищни сгради в Киев, има ранени (ВИДЕО)
В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район.
Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски. При атаката Русия атакува с най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове наред и е целяло да причини възможно най-голяма „болка и страдание“.
Видео:"Ройтерс"
Най-малко 14 загинали и 99 ранени при руски удари срещу КиевРедактор: Станимира Шикова
