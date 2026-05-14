Посрещаме четвъртък с очаквано ниски температури призори. В отделни точки на страната през нощта и в ранните часове термометрите паднаха до малко над 0 градуса. Денят ще е слънчев с временни увеличения на облачността следобед. Ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Без силни пориви на вятъра. Дневните температури ще са между 15 и 20-21 градуса.



В петък преди обяд ще има условия за понижена видимост в Източна България и тук-там по поречието на Дунав. Ранните часове ще са слънчеви в цялата страна. Следобед и вечерта в западните и централните райони ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевици. По-засилена гръмотевична активност с риск от градушка ще има в Северозападна България. Температури в топлите часове – от 20 до 25 градуса.



През почивните дни през Балканите ще преминат фронтовете на циклон. У нас, след приветлива и преобладаващо слънчева сутрин, в събота около обяд, последователно от югозапад на североизток, почти над цялата страна ще има условия за гръмотевични процеси с кратки интензивни дъждове. Най-висок потенциал за бури с резки усилвания на вятъра и градушки ще има в Северозападна и Централна Северна България.



И неделята ще е преобладаващо дъждовна, особено следобед и вечерта. По-опасните процеси ще се образуват в Източна и на по-малко места в Централна България – кратък, пороен дъжд с градушка.



От двата дни по-високи дневни температури се очакват в събота – в интервала 22-27 градуса, докато в неделя следобедният диапазон на термометрите ще е от 17 до 22 градуса.

