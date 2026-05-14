Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на „справедлива цена”
Депутатите се заемат с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Днес народните представители ще гласуват в залата предложенията за промени в Закона за защита на потребителите.
Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на „справедлива цена”. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница.
На първо четене в НС: Депутатите забраниха необосновано повишаване на цените на стоки и услуги
Удвоява се и размера на глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребители при открити нарушения.
