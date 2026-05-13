Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“. Организаторите обещават най-мащабното издание досега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти.

"Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък - нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор", обясни в "Здравей, България" кметът на община Белоградчик Боян Минков.

Сцената на Белоградчишките скали оживява отново

Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-а поредна година, а „Сцена на върховете“ - за втора поредна година. "На 3 юли стартираме с „Кралят на валса“ по Йохан Щраус-син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат „Кармен“, „Тоска“, „Графиня Марица“, „Сватбата на Фигаро“, „Мадам Бътерфлай“, а финалът ще бъде с мюзикъла „Кабаре“, обясни Минков.

На „Сцена на върховете“ ще има и много театрални постановки."Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти", подчерта градоначалникът.

И отправи покана към всички: "От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик - ще бъде истински празник".

