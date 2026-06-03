Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на Националното външно оценяване по български език и литература в края на 4 клас. Вижте ги ТУК .

Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. 13 въпроса са свързани с българския език, 11 с литературата, а един е за творческо писане.

В над 1700 училища в страната се проведе НВО по български език и литература

По данни на МОН около 53 500 ученици са се явили на изпита. Резултатите се очакват до 15 юни.

Редактор: Ивета Костадинова