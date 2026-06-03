В 1706 училища в страната се проведе Националното външно оценяване за 4. клас. Тестът е по български език и литература.

Тази година няма промяна във формата на изпита, наречен малката матура, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ в сряда

Изпитът започна в 10:00 часа. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи.13 въпроса са свързани с българския език, 11 с литературата, а един е за творческо писане. По данни на МОН около 53 500 ученици са се явили на изпита. Резултатите се очакват до 15 юни.

Директорът на 107 ОУ “Хан Крум” Данко Калапиш каза, че НВО след 4 клас има своята роля - "най-малкото като тренировка за предстоящото НВО в 7 клас".

На 4 юни пък ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.