На едва 14 години Калоян Стефанов спечели едно от най-престижните отличия в международния космически лагер Space Camp - програма по модела на NASA, която събира най-талантливите ученици от цял свят. В предаването „Социална мрежа“ гостуваха той и програмният мениджър на Space Camp за България към Центъра за творческо обучение Благой Цицелков.

„Спечелих награда за изявени хора, които са готови лидери, могат да работят в екип, имат дълбоки знания и се справят успешно със задачите си. Когато отидох в Space Camp, си казах, че искам да взема каквото мога и да се запозная с много хора“, сподели Калоян.

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За програмата научил от свои приятели. „За да кандидатстваш, трябва да напишеш есе по дадена тема и след това да запишеш видео“, допълва още ученикът. По думите му интересът към астрономията го мотивирал да се включи в космическия лагер. „Привлече ме това, че имам влечение към астрономията и си казах, че това е мястото да съчетая теория с практика“, каза още младият талант.

Програмният мениджър на Space Camp за България Благой Цицелков подчерта, че именно практическата подготовка отличава лагера от други подобни инициативи. „Различното при Space Camp е, че има реална техническа среда и симулатори, които са същите като тези, използвани за подготовката на астронавтите на NASA“, обясни той.

Есето, с което Калоян кандидатства, е било посветено на изкуствения интелект. „Изкуственият интелект има много повече възможности от тези на човека. Той носи в себе си човешкото любопитство“, твърди ученикът. Макар вече да е постигнал международно признание, Калоян гледа уверено към бъдещето и споделя, че иска да се учи нещо, свързано с инженерството.

На въпроса за това как един ученик на толкова крехка възраст постига толкова, 14-годишният Калоян отговори: „В постоянството се крие истината към успеха.“

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов