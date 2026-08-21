Големият пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 километра и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за пламъците бе получен малко преди 18:00 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до иглолистни гори. На места огънят е успял да навлезе и в боровите масиви.

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

Снимка: РДПБЗН-Пловдив

Като причина за пожара от РДПБЗН посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня NOVA научи, че една от основните версии е за искри от влак, движещ се по жп линията София - Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързвани с преминаващи влакови композиции.

Мащабната операция е включвала 14 екипа на пожарната от Пловдив, огнеборци от Копривщица, служители на сектор „Специализирани оперативни дейности“, горски служители от Клисура и Карлово, както и екипи на Южноцентралното държавно предприятие. В борбата с пламъците са се включили още доброволни формирования от Хисаря и Пловдив, спасители, земеделски производители и жители на района.

Снимка: РДПБЗН-Пловдив

След продължителната работа пожарът е локализиран по всички фронтове. Въпреки голямата площ, през която са преминали пламъците, засегнатата горска територия е ограничена. Не е допуснато огънят да достигне до близките населени места. На терен остават дежурни екипи на пожарната и горските стопанства. Те ще наблюдават района за тлеещи огнища и опасност от повторно разпалване.