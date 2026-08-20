Има реална опасност пламъците да навлязат в горския масив

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре. Сухите треви са пламнали на голяма дължина. По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия, научи NOVA. 

Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.

Задействаха BG-Alert заради горски пожар в Сливенско

fireСнимка: Илиян Велков, NOVA

Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени 10 екипа пожарната в Пловдив и огнеборци от Копривщица. Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.

Това е пореден пожар в района, свързван с преминаването на влакова композиция по жп линията София-Бургас.


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